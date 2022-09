Delegatia Romaniei, in grafic la Campionatele Mondiale de canotaj din Cehia!

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 19 septembrie 2022, 17:22 / Actualizat luni, 19 septembrie 2022 17:22Simona Radis si Ancuta Bodnar, campioane olimpice si europene, s-au calificat fara probleme in semifinalele probei de dublu vasle la Campionatele Mondiale din Cehia.A doua zi a intrecerii mondiale de la Racice a fost una bogata in curse pentru ambarcatiunile tricolore si cinci din sase s-au soldat cu avansarea in penultimul act. Campioanele olimpice si europene Simona Radis, 23 de ... citeste toata stirea