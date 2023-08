Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 15 august 2023, 16:54 / Actualizat marti, 15 august 2023 17:00Valeriu Iftime, finantatorul de la FC Botosani, a anuntat ca a demarat cautarile pentru un antrenor principal care sa-l inlocuiasca pe Marius Croitoru (42 de ani).Marius Croitoru a revenit in aceasta vara la FC Botosani, dar inceputul de sezon este catastrofal pentru moldoveni. Botosaniul a obtinut doar doua puncte in 5 etape si ocupa ultima pozitie in SuperLiga, un parcurs dezamagitor ... citeste toata stirea