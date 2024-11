Denis Alibec nu a intrat in conflict doar cu kosovarii! Atacantul nationalei Romaniei s-a certat si cu Mircea Lucescu in timpul meciului

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 11:15 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 12:12Denis Alibec, "tricolorul" care a intrat in conflict cu capitanul kosovarilor, Amir Rrahmani, in momentele de final, s-a certat si cu selectionerul nationalei Romaniei, Mircea Lucescu, in timpul meciului.La cateva momente de la conflictul dintre Denis Alibec si Amir Rrahmani, capitanul kosovarilor le-a cerut colegilor sa paraseasca terenul, acuzandu-i pe romani de rasism. ... citește toată știrea