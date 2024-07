Deniz Giafer si un portar argentinian venit din prima liga a Bulgariei, prezentati de FC Bihor in ziua plecarii in cantonament

In ziua in care a plecat in cantonament in Ungaria, FC Bihor Oradea si-a prezentat doua noi achizitii, ajungand la un total de opt dupa promovarea in Liga 2.Fundasul Deniz Giafer si portarul argentinian Rodrigo Garcia Accinelli au semnat cu trupa oradeana.Deniz Giafer a semnat cu FC Bihor dupa despartirea de DinamoLiber de contract dupa despartirea de Dinamo, clubul la care a crescut si pentru a evoluat pana acum, exceptand partea a doua a sezonului recent incheiat, Deniz Giafer (23 de ani) ... citește toată știrea