Dennis Man, dupa ce a marcat in poarta Ciprului: "Mircea Lucescu ne explica cum stau lucrurile"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 00:22 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 00:38Cipru - Romania 0-3. Dennis Man, marcatorul primului gol, a analizat victoria nationalei din etapa a treia a Ligii Natiunilor.Jucatorul Parmei a deschis scorul la Larnaca si continua forma buna pe care o traverseaza. Man are 5 goluri in acest sezon, 3 pentru Parma, in Serie A, si doua la nationala, in Nations League.ROMANIAMircea Lucescu, imediat dupa victoria la scor a ... citește toată știrea