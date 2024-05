Deplasarea masiva a dinamovistilor in Harghita a fost aprobata! * Suporterii vor sustine echipa lui Zeljko Kopic din afara stadionului

Articol de Cezar Titor - Publicat miercuri, 22 mai 2024, 18:41 / Actualizat miercuri, 22 mai 2024 18:44Invazia "cainilor" in inima Harghitei devine realitate! S-a aprobat prezenta acestora in jurul arenei de la Miercurea Ciuc, dupa cum a anuntat PCH.In prima mansa, "cainii" s-au impus cu 2-0, gratie unei "doppietta" a lui Dennis Politic, adevarat erou pentru formatia lui Zeljko Kopic. Mansa a doua va avea loc luni, 27 mai, ora 20:00.Dinamo in F4Intrerupe Dinamo "seceta" in Europa? Cat a ... citește toată știrea