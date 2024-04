Deranj la FK Miercurea Ciuc dupa esecul cu Unirea Slobozia si reducerea sanselor la promovarea directa. Zoltan Szondi "a luat foc" si a trecut la masuri dure impotriva staffului si jucatorilor

E deranj mare la FK Miercurea Ciuc, echipa care in urma rezultatelor din etapa recent incheiata in play-off-ul Ligii 2 a iesit in pierdere, ramanand la cinci puncte in spatele Gloriei Buzau, principala sa adversara in lupta pentru clasarea pe al doilea loc direct promovabil. Asta, in conditiile in care urmeaza meciul direct si apoi vor mai fi doar doua etape.Presedintele clubului harghitean i-a bagat in sedinta pe jucatori si antrenori, din informatiile Liga2.ro, si a decis diminuarea cu 25 ... citește toată știrea