Ultima partida a etapei a 2-a a noului sezon al Ligii 2 are loc astazi, 14 august, de la ora 17:30, pe stadionul Orasenesc din Mioveni. Se intalnesc cele doua formatii din judetul Arges prezente in aceasta editie a campionatului, ambele retrogradate in aceasta vara din prima liga.Campionii FC Arges va fi gazda pe stadionul din Mioveni, in casa celor de la CS Mioveni, deoarece din acest sezon isi va disputa si ea meciurile de acasa pe "Orasenesc", fiindca propria arena, "Nicolae Dobrin", ar ... citeste toata stirea