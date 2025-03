Derby de 5 spre 6, arbitraj de 3, doi fotbalisti de 7 * FCSB a invatat sa joace in 10

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 03 martie 2025, 09:10 / Actualizat luni, 03 martie 2025 09:10Rapid - FCSB (0-0) n-a oferit un fotbal generos. Doar acceptabil. Arbitrajul per total al lui Radu Petrescu a fost plin de erori. Alex Dobre, respectiv Mihai Popescu, plus alti cativa jucatori (putini) au salvat confruntareaRapid - FCSB, 0-0, meci nul, fara prea mari ocazii, doar cu nervi si cu cele mai importante faze "salvate" de ofsaid si de camera VAR. Campioana are meritul ca n-a ... citește toată știrea