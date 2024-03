Desi Gigi "Corsicanu" spune ca "nimeni de la Rapid nu a dat bani galeriei", surse din cadrul clubului sustin ca "s-au inchiriat autocare sau vagoane de tren pentru deplasari"

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 16 martie 2024, 14:40 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 15:11Infrangerea cu Farul, chiar in Giulesti, din prima runda a play-off-ului, 1-2, a creat agitatie la Rapid.Galeria a fost la meci, dar nu a incurajat echipa ca de obicei, o decizie luata in urma evenimentelor de joi, cand liderul acesteia, Liviu Ungurean, si alti doi membri au fost arestati pentru 30 de zile, in scandalul materialelor pirotehnice.FARULDenis Alibec nu uita de Farul: ... citește toată știrea