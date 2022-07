Despartire in Banie * Universitatea Craiova a renuntat la fotbalist

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 iulie 2022, 13:36 / Actualizat sambata, 02 iulie 2022 13:42CS Universitatea Craiova a anuntat despartirea de fundasul dreapta Antoine Conte (28 de ani), care a evoluat in Banie in sezonul 2021/2022.Dupa un singur an, colaborarea dintre CSU Craiova si fotbalistul guineean Antoine Conte a ajuns la final."Clubul Universitatea Craiova a incetat relatiile contractuale cu fundasul Antoine Conte", a anuntat echipa din Banie in aceasta dupa-amiaza, intr-un ... citeste toata stirea