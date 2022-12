Despartire surprinzatoare de Concordia Chiajna! Clubul ilfovean si-a incheiat contractul cu Raul Palmes, unul dintre titularii din ultimul sezon si jumatate. Ce spune fundasul

Prima parte a sezonului campionatului Ligii 2 s-a incheiat in weekendul trecut, iar echipe incep sa faca schimbari in lot.Printre acestea se numara si Concordia Chiajna, formatie care avea pretentii mari si in aceasta editie a ligii secunde, insa va ierna abia pe locul 9, dar inca cu mari sanse la accederea in play-off gratie celor doua victorii cu care a incheiat anul 2022.Primul jucator de care clubul ilfovean anunta ca s-a despartit este fundasul Raul Palmes.Concordia Chiajna s-a ... citeste toata stirea