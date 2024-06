Destinatie surpriza pentru fostul jucator de la FCSB * Gigi Becali paria pe el in urma cu doar 2 ani: "Are 21 de ani si va ajunge mare! De ce? N-are emotii deloc, dribleaza, paseaza"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 09:30 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 09:42Sorin Serban (24 de ani), fostul fundas stanga de la FCSB, a semnat cu CSC Selimbar, club care evolueaza in Liga a 2-a.Sorin Serban a apartinut de FCSB in perioada intre 2019 si 2023. Chiar daca la un moment dat a fost unul dintre favoritii lui Gigi Becali, aparatorul a adunat doar 16 meciuri in tricoul ros-albastrilor."Din punctul meu de vedere, eu zic ca va ajunge mare ... citește toată știrea