Detalii de cotitura in cazul Simonei Halep: proba fundamentala scoasa la iveala!

Articol de GSP - Publicat miercuri, 11 ianuarie 2023, 09:43 / Actualizat miercuri, 11 ianuarie 2023 10:07Simona Halep (31 de ani, locul 12 WTA) ar fi prezentat in cadrul anchetei in care este judecata pentru utilizarea unei substante interzise producatorul, numarul de lot si certificatul de analiza pentru suplimentul nutrivit contaminat de pe urma caruia i-ar fi ajuns in organism substanta cu pricina, roxadustat.CONTEXT:Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de ... citeste toata stirea