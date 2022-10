Detalii de culise de la un campion mondial si european: "Se simt lipsurile fata de straini"

Articol de GSP - Publicat sambata, 01 octombrie 2022, 12:28 / Actualizat sambata, 01 octombrie 2022 12:40Catalin Chirila (24 de ani), campion mondial si european la proba de canoe 1.000m simplu, a vorbit despre lipsurile pe care le simte in staff-ul sau.Sportivul roman a scos in evidenta diferentele fata de sportivii din alte tari. La Mondialul din Canada, el i-a invins pe brazilianul Isaquias Santos, campion olimpic in 2021, si pe cehul Martin Fuksa, cel care detine recordul mondial in ... citeste toata stirea