Detalii de la negocierile pentru transferul lui Florin Tanase de la FCSB: "Ba, voi sunteti copii?!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 13:37 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 16:07Giovanni Becali a vorbit despre situatia in care se afla Florin Tanase, capitanul de la FCSB, si despre sansele pe care acesta le are la un transfer.Acesta a povestit ca Florin Tanase a fost propus mai multor cluburi din strainatate, dar negocierile nu s-au concretizat. In plus, Giovanni Becali a dezvaluit ca formatii din zona araba erau dispuse sa ofere 2,6 sau 2,7 milioane de euro ... citeste toata stirea