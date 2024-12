Detalii de ultim moment despre instalarea lui Adi Mutu in Superliga: "Normal ca n-are *pret* de Liga 2"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 28 decembrie 2024, 11:07 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 11:11Claudiu Tudor, 39 de ani, presedintele clubului Petrolul Ploiesti, spune ca negocierile cu Adrian Mutu au intrat pe ultima suta de metri, urmand ca antrenorul in varsta de 45 de ani sa fie instalat pe banca "lupilor".Turcul Mehmet Topal, 38 de ani, a parasit banca tehnica a Petrolului Ploiesti, explicand ca "ideile mele in legatura cu planificarea viitorului nu sunt in aceeasi ... citește toată știrea