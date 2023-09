Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 08:35 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 08:36Mutarea lui Cristi Ganea (31 de ani) la FCSB se va materializa in aceasta saptamana. Mihai Stoica, managerul ros-albastrilor, sustine ca transferul e ca si rezolvat."Nu s-a semnat inca, dar e totul batut in cuie. El a avut COVID anul trecut si cu urmari destul de grave. Dupa tratament s-a vindecat complet, nu mai are niciun fel de problema, poate sa joace. E hungry (n.r - ... citeste toata stirea