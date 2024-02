Detalii socante din cazul Kamilei Valieva: TREI explicatii diferite pentru testul pozitiv, 60 de medicamente consumate + Ce a blocat-o in fata expertilor

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 11:53 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 13:07Patinatoarea rusa Kamila Valieva (17 ani) a fost suspendata 4 anidupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa in decembrie 2021, inainte de Jocurile Olimpice de iarna din februarie 2022. In timpul audierilor, un detaliu uluitor a iesit la iveala: in 2020 si 2021, sportiva a luat "aproximativ 60 de medicamente si suplimente diferite".Pe 29 ianuarie, Tribunalul de ... citește toată știrea