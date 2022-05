Detalii uluitoare din saptamana barajului Dinamo - U Cluj: "Daca a fost o diversiune, am inghitit galusca!" + Uhrin, ironizat de fotbalisti: "Good morning, run, good bye"

Articol de GSP - Publicat marti, 31 mai 2022, 19:20 / Actualizat marti, 31 mai 2022 19:22Retrogradarea lui Dinamo a fost acompaniata de episoade uluitoare in afara gazonului, esecul din teren fiind o consecinta a ceea ce s-a intamplat in interiorul echipei ros-albe.Dinamovistii cauta sa-si revina din socul retrogradarii in Liga 2, dupa barajul cu U Cluj (0-2, 1-1). Miercuri, fanii-actionari din DDB au o sedinta extraordinara, iar reprezentantii zonali se vor intalni cu Elias Bucurica, Nicu ... citeste toata stirea