Detaliul care ii da de gandit lui Marius Sumudica dupa egalul cu CFR Cluj

Articol de Liviu Manolache, George Nistor - Publicat duminica, 24 noiembrie 2024, 13:03 / Actualizat duminica, 24 noiembrie 2024 13:07Rapid a obtinut o remiza in extremis in Gruia, 1-1, cu CFR Cluj, gratie golului marcat in minutul 90 de catre Borisav Burmaz. La finalul partidei, Marius Sumudica s-a declarat multumit de rezultat, insa un detaliu pune la indoiala structura echipei de start a giulestenilor.Bucurestenii au fost dominati in mare parte a jocului, iar schimbarile ofensive au ... citește toată știrea