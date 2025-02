Detaliul care l-a enervat pe Mirel Radoi in Unirea Slobozia - Universitatea Craiova: "Nu se poate juca in conditiile astea"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 08 februarie 2025, 18:20 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 18:55Mirel Radoi (43 de ani), antrenorul oltenilor, s-a declarat foarte nemultumit de modul in care s-a prezentat gazonul de la Clinceni in meciul Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, scor 0-1, din runda #26 din Superliga.Dupa acest meci, Craiova a acumulat 3 victorii la rand si este lider in Superliga, cu 45 de puncte, la egalitate cu Dinamo. Mirel Radoi s-a declarat foarte ... citește toată știrea