Detaliul mai putin stiut despre fostul dinamovist transferat acum la FCSB * Ce declara in urma cu 10 ani

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 22 mai 2024, 22:43 / Actualizat miercuri, 22 mai 2024 23:01Daniel Popa (28 de ani), atacantul care va face pasul la FCSB, declarase in trecut ca este sustinatorul echipei lui Gigi Becali.Daniel Popa a fost jucatorul lui Dinamo intre 2016 si 2021. In aceasta perioada, atacantul a inscris 17 goluri in cele 104 meciuri jucate pentru "caini". Pe langa acestea, a reusit si 9 pase decisive.RAPID"80% e PLECAT!" * Rapid pierde cel mai important ... citește toată știrea