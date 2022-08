Dezamagirea s-a citit in discursul lui Daniel Oprita, dupa Steaua - Metaloglobus. Antrenorul traieste cu regretul ca echipa n-a invins: "Trebuia sa castigam la cel putin doua goluri." Mesajul transmis la pauza nu a fost ascultat de jucatori

Dezamagirea s-a citit pe fata si in discursul lui Daniel Oprita, la finalul partidei dintre Steaua si Metaloglobus, confruntare terminata cu scorul de 1-1. Antrenorul formatiei din Ghencea a declarat ca Steaua merita sa castige la cel putin doua goluri diferenta in fata trupei lui Eugen Trica.Daniel Oprita, dezamagit dupa ce Steaua a facut doar egal cu Metaloglobus, scor 1-1Daniel Oprita si-a felicitat jucatorii pentru faptul ca au dus bine atacurile pana in ultimul punct, unde au si venit ... citeste toata stirea