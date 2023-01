Dezastru pentru Nadal! Cat lipseste dupa accidentarea de la Australian Open + E la un pas sa iasa din Top 10 dupa 19 ani!

Articol de GSP - Publicat joi, 19 ianuarie 2023, 10:53 / Actualizat joi, 19 ianuarie 2023 13:06Rafael Nadal (36 de ani) va absenta din circuit intre sase si opt saptamani, o lovitura dureroasa pentru iberic, care rateaza turnee importante si, pe deasupra, pierde multiple pozitii in clasamentul ATP. Vizibil chinuit de o accidentare, "Matadorul" a pierdut in trei seturi in fata lui Mackenzie McDonald, in turul II de la Australian Open.Fostul lider mondial a anuntat joi dimineata ca, in urma ... citeste toata stirea