DEZBATEREA ZILEI, 13 iunie * A facut bine Craiova ca a renuntat la Reghecampf? "Si-a pierdut autoritatea pentru ca statea cu jucatorii la sprit si in emisiuni cu Anamaria" vs. "E pe plus la niste capitole importante"

Articol de GSP - Publicat luni, 13 iunie 2022, 13:13 / Actualizat luni, 13 iunie 2022 15:17Editia de azi a emisiunii "Dezbaterea zilei" are in centru demiterea lui Laurentiu Reghecampf (46 de ani) de la CS Universitatea Craiova dupa 45 de partide."Astazi discutam despre Craiova, pentru ca desi echipa nationala a acaparat prim-planul in acest inceput de vara, fotbalul intern isi vede de drum si ploua cu schimbari - de loturi, de antrenori, de strategii, totul pare ca se modifica acum, ... citeste toata stirea