Dezechilibru total! Diferenta uriasa Dinamo si FCSB inainte de Derby de Romania

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 19 octombrie 2024, 11:02 / Actualizat sambata, 19 octombrie 2024 12:44Dinamo si FCSB se intalnesc duminica, de la ora 21:00, intr-un Derby de Romania care se anunta a fi extrem de echilibrat din punct de vedere al jocului aratat pana acum. Insa in ceea ce priveste experienta, diferenta este una uriasa, in favoarea campioanei.Dinamo - FCSB se intalnesc duminica, 20 octombrie, in etapa a 13-a din Superliga. Duelul va fi liveTEXT ... citește toată știrea