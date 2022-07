Dezvaluiri cutremuratoare ale legendarului atlet Mo Farah * A fost victima traficului de persoane: "Nu sunt cine credeti voi ca sunt" + Adus in Anglia sub identitate falsa

Articol de GSP - Publicat marti, 12 iulie 2022, 14:03 / Actualizat marti, 12 iulie 2022 16:26Mo Farah (39 de ani), legendarul atlet britanic, a oferit un interviu in care a dezvaluit cum, in tinerete, a fost victima traficului de persoane si a fost adus in Anglia sub o alta identitate.Sportivul britanic, care a fost campion olimpic, mondial si european la 5.000 si 10.000 de metri recunoaste ca numele sau real este Hussein Abdi Kahin si ca la varsta de 9 ani a fost despartit de familie si ... citeste toata stirea