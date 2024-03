Dezvaluiri despre scandalul care a cutremurat Giulestiul: "DIICOT nu intra peste tine pentru niste torte. Acolo e altceva"

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 15 martie 2024, 14:33 / Actualizat vineri, 15 martie 2024 15:39Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord de la FCSB, a comentat scandalul in care e implicat Daniel Niculae, presedintele de la Rapid, si Liviu Ungurean, seful galeriei giulestene.Seful ultrasilor de la Rapid e acuzat ca a condus un grup infractional care a introdus materiale pirotehnice pe stadioane. In plus, DIICOT a gasit arme de foc si arme albe la unii dintre ultrasii dusi la ... citește toată știrea