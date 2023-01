Dezvaluiri tari in cartea lui Barty * Halep i-a dat primul mesaj dupa titlul de la Wimbledon: "Am stiut cu cine am de-a face!" + cu ce jucatoare de top avea "o relatie complicata"

Articol de GSP - Publicat joi, 05 ianuarie 2023, 20:39 / Actualizat joi, 05 ianuarie 2023 23:19Ashleigh Barty (26 de ani) a dezvaluit detalii interesante despre relatia cu fostele adversare din circuit. In cartea "My Dream Time: A Memoir of Tennis & Teamwork" apare si un pasaj despre Simona Halep (31 de ani, 10 WTA).Australianca Ashleigh Barty a surprins pe toata lumea in martie 2022, cand s-a retras in cel mai bun moment al carierei, din postura de lider mondial si de proaspata ... citeste toata stirea