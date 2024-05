Diabolic! De ce nu il vrea Gigi Becali pe Mihai Rotaru in cupele europene: "MM are alta optiune"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 21 mai 2024, 13:06 / Actualizat marti, 21 mai 2024 14:08Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluie ca nu-si doreste ca Universitatea Craiova sa prinda un loc in cupele europene. Asta desi Mihai Stoica are alta viziune.Trupa lui Costel Galca a terminat sezonul pe locul 3 in play-off si va juca impotriva lui U Cluj (duminica, ora 20:00) in barajul pentru un loc in preliminariile Conference League. Iar Gigi Becali spune ca nu vrea ca oltenii sa intre in ... citește toată știrea