Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 08 mai 2023, 19:06 / Actualizat luni, 08 mai 2023 19:30Dupa CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1, Basarab Panduru si Dan Udrea au avut opinii diferite privind sanselele viitoarea campioane a Romaniei de a ajunge in grupele Champions League.Dan Udrea, redactorul sef-adjunct al Gazetei Sporturilor, a opinat in direct la "Sport Center", emisiunea pe care o modereaza la Orange Sport, ca nu crede in sansele viitoarei campioane sa ajunga in grupele UCL. ... citeste toata stirea