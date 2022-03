"Diamantul" din Skopje, cel mai periculos pentru Romania: "Fata de copil si o fiara in teren"

Articol de Daniel Scorpie - Publicat joi, 25 martie 2021, 09:16 / Actualizat joi, 25 martie 2021 09:32Romania debuteaza azi in preliminariile CM 2022, contra Macedoniei de Nord. Eljif Elmas e la 21 de ani marele talent al Macedoniei de Nord. "Fata de copil si o fiara in teren", il descria Gazzetta dello Sport pe mijlocasul cumparat de Napoli cu 16 milioane de euro.Partida Romania - Macedonia de Nord, debutul in preliminariile Campionatului Mondial 2022, se joaca de la ora 21:45. Meciul va ... citeste toata stirea