Diana Belbita, infrangere in UFC * A pierdut la puncte: "Credeam ca am facut totul pentru a castiga"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 februarie 2022, 08:32 / Actualizat duminica, 20 februarie 2022 08:54Diana Belbita (25 de ani) a fost invinsa de brazilianca Gloria de Paula (26 de ani) in gala UFC Las Vegas 48, la capatul unei lupte echilibrate.Romanca stabilita in Canada cauta a doua victorie din UFC, dupa ce din vara lui 2021, insa a pierdut la puncte, dupa o decizie in unanimitate.Diana Belbita, infrangere in gala UFC Las VegasBatallada victoria! @GlorinhaDePaula - derrota a ... citeste toata stirea