Diana Ion a castigat medalia de argint in proba de triplusalt la Campionatele Europene de sala

Articol de Claudiu Badea - Publicat vineri, 07 martie 2025, 22:04 / Actualizat vineri, 07 martie 2025 22:48Diana Ana Maria Ion (24 ani) a cucerit argintul in proba de triplusalt in cadrul Campionatelor Europene de sala, care au loc la Apeldoorn (Olanda).Diana Ana Maria Ion a reusit cea mai importanta realizare a carierei, cucerind medalia de argint la Campioantele Europene de sala. Ea a urcat pe a doua pozitie a podiumului cu o saritura de 14,31 metri, reprezentand un personal best. Prima ... citește toată știrea