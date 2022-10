Dica a avut un "meci" si la conferinta: "Ati mai spus asta de 7-8 ori" / "Probabil ai uitat"

Articol de GSP - Publicat sambata, 01 octombrie 2022, 17:20 / Actualizat sambata, 01 octombrie 2022 19:01O jurnalista prezenta la conferinta de presa premergatoare partidei FCSB - FC Arges i-a amintit lui Nicolae Dica de parcursul foarte slab din campionat - o singura victorie in 7 etape - si a remarcat o repetitie in discursul antrenorului ros-albastrilor.FCSB - FC Arges se joaca duminica, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima Sport, Orange Sport si Digi ... citeste toata stirea