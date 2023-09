Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 18:42 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 18:59Nicolae Dica, fostul antrenor de la FCU Craiova, il vede pe Aurelian Chitu, atacantul oltenilor, la echipa nationala a Romaniei.Chitu a facut un meci cosistent pentru FCU Craiova cu Farul, scor 4-0, si a dat doua pase decisive. A ajuns la 4 assist-uri in acest sezon. A si marcat de 6 ori in 8 meciuri, fiind golgeterul SuperLigii in acest moment.Romania - IsraelMotivul pentru care ... citeste toata stirea