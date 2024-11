Dica poate semna cu alta formatie din Liga 2 * Antrenorul echipei a fost demis

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 12:03 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 12:38Nicolae Dica ar fi dorit de Muscelul Campulung, locul 20 din Liga 2, echipa cu 10 esecuri in 12 etape in acest sezon.Dupa ce a fost antrenor la FC Arges 7 meciuri in acest sezon, Dica poate semna cu o alta echipa din Liga 2. Marius Bratu a fost deja demis de Muscelul Campulung, iar locul lui pe banca a ramas vacant.FCSBRaul Rusescu a distrus un jucator de la FCSB, in direct la GSP ... citește toată știrea