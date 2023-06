Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 15 iunie 2023, 21:42 / Actualizat joi, 15 iunie 2023 23:06Nicolae Dica (43 de ani), fostul antrenor si atacant de la FCSB, s-a comparat pe David Miculescu (22), extrema dreapta a ros-albastrilor.Dica a laudat modul in care Miculescu apare la finalizare in careu, indiferent de pozitia in care joaca, si l-a asemanat cu el atunci cand era jucator.CONTRACTCosmin Olaroiu a semnat! Cum a fost prezentat tehnicianul roman3 goluriin 47 de meciuri are ... citeste toata stirea