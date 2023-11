Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat joi, 23 noiembrie 2023, 12:48 / Actualizat joi, 23 noiembrie 2023 13:20Niciodata in ultimii 20 de ani nu a mai fost o distanta atat de mare in clasament intre Dinamo si FCSB. Acum, intre cele doua rivale sunt 13 echipe si o diferenta de 24 de puncte.Dinamo - FCSB e programat duminica, de la 20:30, in runda a 17-a din Superliga. Partida se va disputa pe Arena Nationala, va fi liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima ... citeste toata stirea