Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 13:51 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 14:58Romania se pregateste pentru o dubla care poate fi decisiva in preliminariile EURO 2024, dar selectionerul Edi Iordanescu are probleme in a pregati meciul.Belarus - Romania are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Antena 1Romania - Andorra se joaca pe 15 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima TVIn cursul zilei ... citeste toata stirea