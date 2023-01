Dilema lui Panduru, dupa transferul CFR-ului: "De ce vrei sa te intorci in Romania? Abia asteptai sa pleci"

Articol de GSP - Publicat marti, 10 ianuarie 2023, 18:39 / Actualizat marti, 10 ianuarie 2023 18:39Basarab Panduru (52 de ani) a vorbit despre transferul lui Bogdan Esiru (28, stoper) la CFR Cluj, facand o paralela si cu mutarea lui Sergiu Hanca (30) la CS Universitatea Craiova, extrema dreapta revenind in Romania vara trecuta, via Cracovia,"Stii ce ma mir, si la Tiru, si la Hanca? De-abia ati asteptati sa plecati undeva... de ce ai mai vrea sa te intorci in Romania? Ei joaca afara, sunt ... citeste toata stirea