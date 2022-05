Din baraj in baraj! Niciun sezon fara emotii pentru o echipa din play-out: "Daca nu se poate altfel, trecem noi si de barajul asta!"

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 07 mai 2022, 09:42 / Actualizat sambata, 07 mai 2022 10:14De la promovarea in Liga 1, Chindia a avut mereu emotii, cu meciuri decisive la final de sezon, fie pentru prinderea unui loc de cupe europene, fie pentru supravietuire, cum se profileaza si acum.De cand a revenit in primul esalon, in 2019, dupa o promovare de pe primul loc, micuta echipa din Targoviste nu a avut niciun sezon fara prelungiri. In primul an a jucat pentru supravietuire cu ... citeste toata stirea