Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 09 iulie 2023 18:10 / Actualizat luni, 10 iulie 2023 19:29Sorana Cirstea a parasit, sambata, turneul de la Wimbledon, unul in care Romania a fost reprezentata de doar patru jucatoare, care insa nu au reusit sa ajunga in saptamana a doua a turneului de la All England Club. In ultima perioada doar Simona Halep a pasit in aceasta faza pe iarba de All Enbland Club.Iarba nu a fost niciodata una dintre suprafetele pe care jucatoarele din Romania sa ... citeste toata stirea