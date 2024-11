Din ce urna valorica va face parte Romania U21 la tragerea sorti pentru EURO 2025 * Variantele de grupa grea si de grupa usoara de la turneul final din Slovacia

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 09:07 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 09:36Romania U21 se afla in urna a treia la tragerea la sorti pentru grupele de la Campionatul European de Tineret din 2025, care va avea loc in Slovacia.Tragerea la sorti a grupelor de la EURO 2025 are loc pe 3 decembrie, de la ora 20:00Campionatul European de tineret va avea loc in perioada 11-28 iunie, in SlovaciaEURO 2025 va fi al patrulea Campionat European la rand pentru ... citește toată știrea