Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 12:01 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 13:02Danut Lupu (56 de ani) a avut o prima reactie dupa ce a fost condamnat la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executarepentru ca condus fara permis.Fostul mijlocas de la Dinamo si Rapid spune ca este plecat din tara si va reveni in Romania in weekend, cand se va preda autoritatilor. In plus, fostul international a declarat ca se asteapta execute o pedeapsa mai mica, de 3-4 luni. ... citeste toata stirea