Dinamo a ales stadionul pentru play-off: "Am facut cerere, am primit raspuns pozitiv"

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 22 februarie 2025, 18:28 / Actualizat sambata, 22 februarie 2025 19:08Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a declarat ca a facut cerere pentru ca echipa ros-alba sa joace pe Arena Nationala in play-off.Dinamo nu e inca matematic in play-off, dar se pregateste pentru duelurile din partea finala a campionatului. "Cainii" mai pot rata doar printr-un dezastru prezenta in play-off in acest sezon. Au nevoie de un punct in ultimele 3 ... citește toată știrea