Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 01 iunie 2023, 00:11 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 00:43Dinamo a anuntat in aceasta seara ca a pus in vanzare biletele pentru returul cu FC Arges, din barajul de promovare/mentinere in Liga 1.FC Arges - Dinamo are loc pe 3 iunie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 si Prima Sport 1In tur, Dinamo s-a impus cu 6-1Dupa 6-1 in tur, pe Arena Nationala, fanii lui Dinamo vor sa fie in numar cat ... citeste toata stirea