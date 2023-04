Articol de Ioana Mihalcea - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 17:49 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 17:57Dinamo va juca marti de la 20:00 cu Poli Iasi, pe "Arcul de Triumf".Biletele au fost puse in vanzare vineri, iar in acest moment mai sunt putin peste 2.000. Asta inseamna ca s-au vandut in jur de 4.000.Prima zona care s-a epuizat a fost peluza unde sta galeria "cainilor".Dinamo a anuntat ca vrea sa coloreze stadionul in alb si rosu, rugandu-i pe spectatori sa vina imbracati doar in ... citeste toata stirea