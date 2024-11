Dinamo a dat o lovitura colosala: si-a adus antrenor de la Barcelona! EXCLUSIV: Gazeta are toate detaliile unui contract faraonic

Articol de Justin Gafiuc - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 17:17 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 17:46CS Dinamo a batut palma cu Roger Grimau, care va conduce echipa de baschet masculin in urmatoarele trei sezoane. Catalanul a condus Barcelona in sezonul trecut din Euroliga si va incasa la clubul Ministerului de Interne peste jumatate de milion de euro net, plus bonusuri de performanta. Artizanul mutarii este avocatul si agentul Sabin Gherdan.Ceea ce parea o mutare aproape imposibil ... citește toată știrea